Шалимов об участии в эфирах «Матч ТВ»: «Ты смотришь матчи, говоришь о них, находишься на виду, держишь себя в форме. Это важно для тренера»

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Игорь Шалимов рассказал о том, что дает ему участие в эфирах «Матч ТВ»

Об участии в эфирах как трамплине из экспертов в тренеры

«Согласен, что тренеры, которые находятся без работы, должны быть благодарны за такую возможность. Потому что если ты ходишь на «Матч ТВ» и на «Матч Премьер», ты следишь за туром, смотришь матчи.

Далее высказываешь мнение о них, находишься на виду. Многие люди смотрят канал. Ты следишь, поддерживаешь себя в форме, общаешься. Для любого тренера это очень важно».

О недавнем увольнении из «Урала»

«Почти год отработал. Маловато будет, конечно, всегда хочется работать дольше. Но так сложилось. Не было результата: 4 матча — 4 поражения.

Мне это увольнение понятно, хотя можно было поступить чуть по‑другому. Но это уже зависело от Григория Викторовича Иванова. Он принял такое решение, с этим надо смириться», – сказал Шалимов. 

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