Хави: «Ситуация с Кунде меня беспокоит, «Барса» подписывала его, чтобы он играл. Жюль все понимает»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с (4:1) в .

«На этом стадионе всегда тяжело побеждать. Это очень важная победа, которая придаcт нам сил для дальнейшей работы. Важно продолжать работать и верить в себя, а также прибавлять в игровом плане. Думаю, в целом мы провели хороший матч.

Мы действовали храбро, однако нам все еще нужно научиться понимать игру. Было непросто победить после ничьей с «Райо Вальекано».

Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде. Возможно, сегодня он бы сыграл за нас.

Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе», – сказал .

Жюль Кунде: «У меня был другой вариант, но я ждал «Барсу». Выбрал ее из-за амбициозного проекта»