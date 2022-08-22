Хави: «Ситуация с Кунде меня беспокоит, «Барса» подписывала его, чтобы он играл. Жюль все понимает»

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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Реал Сосьедад» (4:1) в Ла Лиге.

«На этом стадионе всегда тяжело побеждать. Это очень важная победа, которая придаcт нам сил для дальнейшей работы. Важно продолжать работать и верить в себя, а также прибавлять в игровом плане. Думаю, в целом мы провели хороший матч.

Мы действовали храбро, однако нам все еще нужно научиться понимать игру. Было непросто победить после ничьей с «Райо Вальекано».

Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде. Возможно, сегодня он бы сыграл за нас.

Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе», – сказал Хави.

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