Дмитрий Губерниев: «Пусть Зарема берет бразды правления и железной рукой вписывает себя в историю «Спартака». Жить ей в Окияне-море, чтобы Федун служил у нее»

отреагировал на слова .

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, комментируя слухи о его уходе из клуба, заявила: «Дай повод, Губерниева сделают пиар-директором».

«Назначить меня пиар-директором ? Могу только поблагодарить Зарему. Нужно действительно уже официально брать власть в руки, выходить из тени и быть владычицей морскою. Жить ей в Окияне-море, чтобы Леонид Арнольдович у нее служил и спортивный директор был на посылках.

Кроме шуток, она абсолютно созрела. Пусть берет бразды правления и железной рукой вписывает себя в историю «Спартака». Может, она действительно тот самый свет в конце тоннеля, который поможет клубу.

Поэтому в добрый путь. Пусть дальше Зарему несет к спартаковским вершинам ее плот, свитый из песен и слов , – сказал комментатор.

Зарема о возможном уходе Федуна: «Дай повод, Червиченко назначат президентом, Лозу посадят в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а Мостового – тренером»