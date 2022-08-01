Дмитрий Губерниев: «Пусть Зарема берет бразды правления и железной рукой вписывает себя в историю «Спартака». Жить ей в Окияне-море, чтобы Федун служил у нее»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой.
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, комментируя слухи о его уходе из клуба, заявила: «Дай повод, Губерниева сделают пиар-директором».
«Назначить меня пиар-директором «Спартака»? Могу только поблагодарить Зарему. Нужно действительно уже официально брать власть в руки, выходить из тени и быть владычицей морскою. Жить ей в Окияне-море, чтобы Леонид Арнольдович у нее служил и спортивный директор был на посылках.
Кроме шуток, она абсолютно созрела. Пусть берет бразды правления и железной рукой вписывает себя в историю «Спартака». Может, она действительно тот самый свет в конце тоннеля, который поможет клубу.
Поэтому в добрый путь. Пусть дальше Зарему несет к спартаковским вершинам ее плот, свитый из песен и слов Леонида Федуна», – сказал комментатор.
Зарема о возможном уходе Федуна: «Дай повод, Червиченко назначат президентом, Лозу посадят в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а Мостового – тренером»