Сторожук о переходе Шапи в «Хапоэль»: «Он хотел больше времени, быть в основе, наверное. Ему не хватило терпения, думаю»

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Александр Сторожук высказался об отъезде Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара». 

Полузащитник перешел в «Хапоэль» Беер-Шева на правах аренды. 

«Не знаю, что случилось. Все очень быстро произошло. Тяжело комментировать [его решение]. Наверное, он хотел получать больше времени, как и любой игрок. Быть в основном составе.

Но не так много времени прошло, чтобы сказать, что он не доказал [свои намерения] или был слабее ребят, которые выходили в старте. Я думаю, ему немного не хватило терпения. И тут уже дело выбора. Мы никогда не говорили ему, что он нам не подходит», – сказал главный тренер «Краснодара»

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