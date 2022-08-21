Нагельсманн о 7:0 с «Бохумом»: «Бавария» играла очень легко, мы себя не ограничиваем»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча Бундеслиги с (7:0).

«Мы очень довольны. Мы никак себя не ограничиваем.

Было очень важно сыграть надежно, как с «Вольфсбургом». Я перед матчем говорил, что первые 30 минут важны, и мы рано забили и повели в счете.

Мы играли очень легко, особенно во втором тайме. После первых двух матчей я отмечал энергетику в команде, атмосферу. Все в команде работают на благо остальных», – сказал Нагельсманн.

«Бавария» выиграла 3 из 3 матчей на старте Бундеслиги, общий счет – 15:1