Уход Депая высвободит 12 млн евро. «Барсе» для регистрации Кунде нужно 24 млн (Елена Кондис)

Стало известно, что нужно «Барселоне» для регистрации защитника Жюля Кунде.
Как сообщает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, уход форварда Мемфиса Депая высвободит порядка 12 млн евро. Ла Лига требует, чтобы свободных средств было вдвое больше.
При этом переговоры с другими клубами по форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу и защитникам Серджиньо Десту и Самюэлю Умтити пока не продвигаются.
Кунде из-за проблем с регистрацией сегодня пропустит уже второй матч «Барселоны» в Ла Лиге. Со статистикой его прежних выступлений можно ознакомиться здесь.
«Ювентус» может отказаться от трансфера Депая и подписать Арнаутовича или Милика