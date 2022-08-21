Уход Депая высвободит 12 млн евро. «Барсе» для регистрации Кунде нужно 24 млн (Елена Кондис)

Стало известно, что нужно «Барселоне» для регистрации защитника .

Как сообщает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, уход форварда высвободит порядка 12 млн евро. требует, чтобы свободных средств было вдвое больше.

При этом переговоры с другими клубами по форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу и защитникам и Самюэлю Умтити пока не продвигаются.

Кунде из-за проблем с регистрацией сегодня пропустит уже второй матч «Барселоны» в Ла Лиге. Со статистикой его прежних выступлений можно ознакомиться здесь.

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