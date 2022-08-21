Федотов о победе над «Ахматом»: «ЦСКА доминировал в первом тайме. Будем серьезно разговаривать, не имеем право терять контроль в таких играх»

Главный тренер заявил о намерении провести серьезный разговор с командой после победы над (4:2).

– Поздравляю всех с победой! В первом тайме мы доминировали, хорошо комбинировали и создавали моменты, три из них реализовали, но потом пропустили гол.

В перерыве поговорили серьезно, что игра не закончена. Мы немного сбавили и пропустили второй. При этом все равно продолжали атаковать и смогли реализовать еще один момент.

Будем серьезно разговаривать, потому что в таких играх мы не имеем право терять контроль. А пока просто порадуемся победе.

– Как удалось сохранить положительный настрой после поражения?

– Трудились на тренировках. Это то, чем можно заглушить боль.

От футбола нужно получать удовольствие. С этим настроением мы выходим на тренировки и игры.

Болельщики – наша мотивация выходить на футбольное поле и отдаваться игре, – сказал .

На счету ЦСКА теперь 13 очков. Команда сравнялась по числу набранных баллов с лидирующим в таблице «Спартаком».

Пишут, что ЦСКА грозит технарь за неправильную замену Кучаева. Это невозможно – максимум штраф