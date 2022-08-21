Карпин про 2:2 с «Сочи»: «Ребята верили до конца, поэтому отыгрались»

прокомментировал ничью с (2:2).

В 6-м туре Мир «Ростов» проигрывал 0:2, но вырывал ничью. Ростовский клуб мог побеждать, но Даниил Уткин не реализовал пенальти на 97-й минуте.

– Что произошло с командой?

– Что произошло? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме.

– После игры с «Пари НН» вы сказали, несмотря на победу, что недовольны качеством игры. Что сегодня?

– Ну, за исключением начала второго тайма, да. Ребята верили до конца, поэтому отыгрались. Жалко пенальти незабитого в конце игры.

– Устраивает ли вас игра?

– Что значит устраивает или нет? Сегодня сыграли, будем еще играть, – сказал главный тренер «Ростова».

«Ростов» косплеит «Вердер» – почти выиграл после 0:2 на 83-й. Только не забил пенальти на 96-й