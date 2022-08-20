«Что тут сказать, если это бред?» Карпин о словах министра спорта Ростовской области о посещаемости и Fan ID

раскритиковал слова министра спорта Ростовской области про Fan ID.

Самвел Аракелян ранее заявил, что посещаемость футбольных матчей низкая из-за того, что люди отвыкли ходить на стадион во время пандемии. По его мнению, система Fan ID минимально отразилась на посещаемости.

«По поводу Fan ID я уже сказал все. Что касается слов министра, то сколько народа ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были.

Когда министр спорта Ростовской области Аракелян, то лучше всего цитата подходит из фильма: «Когда он говорит, то такое чувство, что бредит». Что тут еще сказать, если это бред?» – заявил главный тренер .