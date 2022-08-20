«Что тут сказать, если это бред?» Карпин о словах министра спорта Ростовской области о посещаемости и Fan ID

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Самвел Аракелян Политика Fan ID Футбол

Валерий Карпин раскритиковал слова министра спорта Ростовской области про Fan ID.

Самвел Аракелян ранее заявил, что посещаемость футбольных матчей низкая из-за того, что люди отвыкли ходить на стадион во время пандемии. По его мнению, система Fan ID минимально отразилась на посещаемости. 

«По поводу Fan ID я уже сказал все. Что касается слов министра, то сколько народа ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были.

Когда министр спорта Ростовской области Аракелян, то лучше всего цитата подходит из фильма: «Когда он говорит, то такое чувство, что бредит». Что тут еще сказать, если это бред?» – заявил главный тренер «Ростова».

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