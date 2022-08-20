Зарема о 0:1 с «Динамо»: «Не скажи Хачатурянц, что болеет за «Спартак», Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, и фол Фомина на Соболеве»

поделилась мнением об игре «Спартака» с (0:1) в 6-м туре Мир .

«В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если бы в утреннем интервью болельщик Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы.

А вообще, тем, кто считает себя болельщиком, лучше молчать перед игрой, дабы не спугнуть фарт.

Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Умярова. Да, не хватало волшебства от Мозеса в этой игре. Виктору – здоровья и скорейшего возвращения!

Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней», – сказала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.