Конте о рекорде Кейна по голам за один клуб: «Знаю, что Харри хотел бы обменять личные достижения на трофей»

считает, что променял бы свой личный рекорд на трофеи.

В матче против в 3-м туре (1:0) нападающий «Тоттенхэма» забил 185-й гол в рамках чемпионата Англии и побил рекорд Серхио Агуэро по количеству мячей за один клуб.

«В конце игра была хорошей. Прежде всего, «Вулвс» подписали несколько важных игроков, и если посмотреть их стартовый состав, можно немного испугаться, потому что у них один из лучших полузащитников в этой лиге. Это очень хорошая команда, и в первом тайме нам было непросто.

Во втором тайме мы заслужили победу. Мы создали много моментов, чтобы забить. Мы сохраняли спокойствие, сосредоточенность и терпели, во втором тайме создали много моментов, чтобы улучшить конечный результат.

Я очень хорошо знаю, что Харри хотел бы обменять свои личные достижения на трофей, и он очень усердно работает ради этого. Мы говорим о нападающем мирового класса, но что меня радует, так это не только то, что у нас есть топовый бомбардир, у нас есть игрок, который вовлечен в процесс и много работает на команду», – сказал главный тренер .