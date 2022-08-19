Конте о Кейне: «Один из лучших нападающих, которых я тренировал. Когда есть такой пример, как Харри, с остальными игроками проще работать»

включил в число лучших форвардов, которых он тренировал.

– 10 лет назад Харри Кейн дебютировал в Премьер-лиге. Какое место он занимает в рейтинге нападающих?

– Он один из лучших нападающих, которых я тренировал.

У него большой талант – меня это впечатлило в нем. Он девятка на поле, но в то же время в ходе матча может играть десятку.

Мне нравится в нем желание работать и быть хорошим примером для партнеров по команде. Я очень ценю это.

Мне нравится, когда футболист, нападающий мирового класса, является хорошим примером для других.

Потому что если у вас есть такой пример перед глазами, вам проще работать с остальными игроками, – заявил главный тренер .