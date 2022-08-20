«Радует одно: хуже некуда, снизу никто не постучит». Гончаренко о поражении «Урала» от «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Пари НН Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Радует одно: хуже некуда, снизу нам никто не стучит. Это если искать какой-то позитив.

Структурно мы смотрелись неплохо, настрой был очень хороший. Может быть, инертно мы играли после удаления, что не хотелось бы делать. То есть в этом случае надо играть за того парня, которого удалили. Наверное, мы могли забить до того как было у нас удаление, игра бы пошла по другому руслу.

На данный момент мы должны сделать все возможное, чтобы оттолкнуться от того дна, на котором находимся», – заявил Гончаренко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные