Галактионов о 1-й победе «Пари НН»: «У нас были хорошие отрезки и прежде, но результат был не тот»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Уралом» (1:0) в Мир РПЛ.
«Победа, безусловно, важна, прежде всего – с точки зрения психологии. У нас были хорошие, качественные отрезки в предыдущих матчах, но результат был не тот, на который мы рассчитывали. Сегодня преимуществом владели то мы, то «Урал». Был момент, когда нашу команду выручил Никита Гойло.
После удаления мяч был под нашим контролем. Плюс те замены, которые мы планировали, усилили нашу игру. В частности, Юлдошев усилил атакующие действия и забил гол. В итоге мы добились положительного результата: это сегодня самое главное.
Для меня лично Екатеринбург – счастливый город. С молодежной сборной мы тут выходили на чемпионат Европы. И сегодня все сложилось удачно», – сказал Галактионов.