Галактионов о 1-й победе «Пари НН»: «У нас были хорошие отрезки и прежде, но результат был не тот»

Главный тренер подвел итоги матча с «Уралом» (1:0) в Мир .

«Победа, безусловно, важна, прежде всего – с точки зрения психологии. У нас были хорошие, качественные отрезки в предыдущих матчах, но результат был не тот, на который мы рассчитывали. Сегодня преимуществом владели то мы, то . Был момент, когда нашу команду выручил .

После удаления мяч был под нашим контролем. Плюс те замены, которые мы планировали, усилили нашу игру. В частности, Юлдошев усилил атакующие действия и забил гол. В итоге мы добились положительного результата: это сегодня самое главное.

Для меня лично Екатеринбург – счастливый город. С молодежной сборной мы тут выходили на чемпионат Европы. И сегодня все сложилось удачно», – сказал Галактионов.