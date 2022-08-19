Каземиро завтра прилетит в Манчестер на медосмотр. «МЮ» хотел, чтобы он сыграл с «Ливерпулем» 22-го

Стало известно, когда полузащитник Каземиро завершит переход из в «МЮ».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бразилец завтра частным рейсом отправится в Манчестер и пройдет медицинское обследование. После этого будет решаться вопрос с визой.

Когда все вопросы будут улажены, официально представит новичка.

Манкунианцы заплатили за Каземиро 60+10 млн фунтов, его зарплата превысит 350 тысяч фунтов в неделю.

Ранее поступала информация о желании «Юнайтед» задействовать полузащитника в матче 3-го тура с «Ливерпулем», назначенном на 22 августа.

Каземиро – второй в списке самых дорогих игроков от 30 лет. Роналду переходил в «Юве» за 105 млн фунтов