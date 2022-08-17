Бернарду решил не уходить из «Ман Сити» в этом сезоне. «Барса» не сделала конкретного предложения о трансфере

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Бернарду Силва не уйдет из «Манчестер Сити» этим летом.

Португалец решил провести ближайшее время в клубе из Манчестера и отказался от мыслей о трансфере, сообщает The Athletic.

Полузащитник был в курсе интереса «Барселоны» и был в восторге от возможности играть в Ла Лиге и быть ближе к своей семье в Португалии. Как и в прошлом году, 28-летний футболист попросил руководство «Сити» отпустить его, если «Барселона» сделает достойное предложение.

Однако «Барселона» так и не сделала четкого предложения о трансфере. Из-за этого Бернарду решил полностью сосредоточился на сезоне АПЛ.

Отношения Силвы с Гвардиолой и руководством «Сити» остались теплыми и уважительными, сам футболист не чувствует большого разочарования.

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