Бернарду решил не уходить из «Ман Сити» в этом сезоне. «Барса» не сделала конкретного предложения о трансфере

не уйдет из этим летом.

Португалец решил провести ближайшее время в клубе из Манчестера и отказался от мыслей о трансфере, сообщает The Athletic.

Полузащитник был в курсе интереса «Барселоны» и был в восторге от возможности играть в и быть ближе к своей семье в Португалии. Как и в прошлом году, 28-летний футболист попросил руководство «Сити» отпустить его, если «Барселона» сделает достойное предложение.

Однако так и не сделала четкого предложения о трансфере. Из-за этого Бернарду решил полностью сосредоточился на сезоне .

Отношения Силвы с Гвардиолой и руководством «Сити» остались теплыми и уважительными, сам футболист не чувствует большого разочарования.