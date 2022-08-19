Тен Хаг об игре с «Брентфордом»: «На поле нужен боевой дух, а его с 1-й минуты не было. Не стоит говорить про тактику, когда отношение неправильное»

Эрик тен Хаг заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» не проявили боевой дух игре с .

Манкунианцы уступили со счетом 0:4 в этом матче.

«Конечно, я остался недоволен. Базовые вещи должны хорошо выполняться. И это начинается с правильного отношения к делу. На поле нужен боевой дух, а я его не заметил с первой минуты.

Футболисты играли не очень хорошо, многое пошло не так. Не стоит говорить про тактику, когда отношение неправильное.

Я знаю про дерби с . Мы принципиальные соперники. Мы должны побеждать в каждой игре, но в этой – особенно.

Необходимо смотреть на себя. Действовать как команда и следовать принципам – тогда появляется уверенность», – сказал главный тренер .

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ состоится 22 августа.