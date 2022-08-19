Агбонлахор ответил Клоппу, выложив фото гола «Ливерпулю»: «Флешбэк в пятницу – настрой забить победный на «Энфилде»

прокомментировал высказывание в свой адрес.

Главный тренер остался недоволен высказываниями бывшего нападающего «Астон Виллы» про «Манчестер Юнайтед»: «Он проигрывал «Ливерпулю» 0:6 – не припомню его зверского характера тогда на поле».

В свою очередь, Агбонлахор опубликовал фотографию в социальной сети и сопроводил ее следующей подписью: «Флешбэк в пятницу – настрой забить победный гол на «Энфилде».

Агбонлахор вспомнил матч, состоявшийся 13 сентября 2014 года, когда обыграла «Ливерпуль» на «Энфилде» со счетом 1:0, а победный мяч забил сам Габриэль.

Тогда главным тренером мерсисайдцев был Брендан Роджерс, а не Клопп.