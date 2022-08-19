«Ожидаю от Дзюбы 20 голов в сезоне». Директор «Адана Демирспор» о форварде

Спортивный директор «Адана Демирспор» рассказал, каких результатов ждет от .

«Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.

Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для . Кто будет лучше, тот и будет играть», – заявил Гекхан Гектюрк.

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«Кельн» был бы идеальным вариантом для Дзюбы в игровом плане (а им нужен такой нападающий). Жаль, что этот трансфер никогда не случится