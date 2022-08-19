Мостовой о Дзюбе: «Лучше Турция, чем ничего. Вопрос, готов ли он ментально переезжать. В 34 года это непросто и даже рискованно – именно в плане быта»

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Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба может столкнуться с проблемами в Турции.

33-летний форвард в четверг подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Последней командой Дзюбы был «Зенит».

«Вопрос, готов ли он ментально переезжать. Все-таки человек за границей никогда раньше не выступал, и тут вдруг в 34 года перебраться в другую страну – непросто. Даже рискованно. Именно в плане быта.

Я могу об этом говорить, поскольку сам 15 лет играл за рубежом. Но мы уезжали в 20. С точки зрения футбола он все правильно сделал. Лучше Турция, чем ничего.

В 34 года в наши времена ехали в Саудовскую Аравию, Японию, Катар. Там уровень пониже и есть деньги.

А сейчас в России можно заработать хорошо, а потом отправиться выступать в нормальный чемпионат», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России. 

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