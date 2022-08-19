Божович о Путине: «Всегда хорошо к нему относился и отношусь. Конфликт России и Украины – результат действий Америки, думаю»

рассказал о своем отношении к .

– В 2016 году в нашем интервью вы сказали, что являетесь фанатом Путина. Как сейчас к нему относитесь?

– Я всегда хорошо к нему относился и отношусь. Он один из самых сильных лидеров в мире, а Россия – одна из самых могучих стран. Но мне жалко, что такая ситуация произошла между Россией и Украиной. Для меня этот конфликт между двумя одинаковыми народами, между братьями. Вину за это надо искать на двоих. А вообще я думаю, что это результат действий Америки.

– А почему?

– Просто они толкали Украину в противостояние с Россией – силами НАТО, которые пришли на границу России. Вы представляете, если бы Россия поставила ракеты где‑нибудь в Мексике – на границе с США? Как бы там тогда реагировали?

Это все очень сложная тема. Сейчас в Черногории много народу беженцев – не только с Украины. Из России тоже много людей приехало. Мне жаль ваши народы.

Вы сами видите и понимаете, что очень много народу погибает. Я не знаю, как и почему это происходит – я не такой умный человек, чтобы все понимать. Но я знаю, что все когда‑то закончится, и всем будет очень жаль тех людей, кто погиб, – сказал бывший тренер , и других клубов Мир .