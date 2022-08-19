Мартынович о Дзюбе: «Они со Слуцким друг с друга кайфовали в «Рубине». Могли подтравить в общем чате»

рассказал о тренировках с в .

Нападающий поддерживал форму в казанской команде в межсезонье, а на этой неделе перешел в турецкий .

– Атмосфера в команде хорошая. Слуцкий старается всегда кого-то подтрунить. Меня не трогает – а вот ребят! Хотя я парень с чувством юмора, нормально к этому отношусь. У меня точно нет проблем с самоиронией.

Когда Дзюба приезжал, они вообще друг с друга кайфовали. Могли в общем чате подтравить друг друга.

– Каким был Дзюба на тренировках «Рубина»?

– Подсказывал молодым ребятам. Неудивительно с его опытом: и Лига чемпионов, и сборная. Поднимал общекомандный уровень.

У Дзюбы есть талант, определенные преимущества. Не было скорости, но он играл на других качествах. И они остались. Они долго были востребованы у Артема в , поэтому с ним переподписывали контракт. Сейчас там решили играть по-другому. Только по этой причине Дзюбу не продлили. Может, по условиям не договорились. А так возьмите его статистику: довольно неплохая.

– Дзюба сейчас лучший нападающий России?

– Наверное, нет. Мне по игре нравятся нападающие другого плана. Более техничные. Как Федя Смолов, – сказал защитник «Рубина».