Фойт не будет форсировать трансфер в «Барсу». Он счастлив в «Вильярреале» и позволит решать клубу

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Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт не собирается требовать продать его в «Барселону».

По сведениям As, футболист сборной Аргентины не намерен форсировать развитие событий и уведомил об этом свой клуб.

24-летнему игроку льстит интерес со стороны «блауграны», однако он счастлив в нынешней команде и не хочет все усложнять. Он понимает, что «Барселоне»  придется либо выплатить отступные (42 млн евро), либо убедить «Вильярреал» продать его дешевле указанной суммы. Фойт позволит принимать решение клубу.

В прошлом сезоне защитник провел 25 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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