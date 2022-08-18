УФСБ проводит антитеррористические учения на территории Уральской академии футбола в Екатеринбурге. Горожан призвали выполнять требования силовиков

В Уральской академии футбола в Екатеринбурге проводятся антитеррористические учения.

Сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с правоохранительными органами и представителями власти проводят антитеррористические учения на территории Уральской академии футбола.

«Оперативным штабом в Свердловской области проводятся антитеррористические учения на территории, прилегающей к спортивному комплексу ГАУ СО «Уральская футбольная академия», – сообщили в пресс-службе УФСБ.

Учения продлятся с 15:00 18 августа до 12:00 19 августа по местному времени.

Мероприятие посвящено способам борьбы с террористическими угрозами. Горожан призвали сохранять спокойствие и выполнять требования присутствующих на объекте силовиков.