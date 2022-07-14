Кубок России предстоящего сезона пройдет по формуле Кубка РПЛ. Это решение общего собрания клубов

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Формат БЕТСИТИ Кубка России будет изменен по образцу проекта Кубка РПЛ.

Как пишет «РБ Спорт», на общем собрании клубов РПЛ было принято несколько решений:

Кубок России предстоящего сезона пройдет по формуле Кубка РПЛ;

– Представители Премьер-лиги войдут в рабочую группу по реформе Кубка страны;

– Переговоры по распределению денег от проведения Кубка (а организаторы Кубка РПЛ привлекли хорошие деньги) продолжатся;

– распределение доходов от коммерческих доходов РПЛ между клубами – в пропорции 50/50: первая часть в зависимости от занятого места, вторая – в равных долях.

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