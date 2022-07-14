Кубок России предстоящего сезона пройдет по формуле Кубка РПЛ. Это решение общего собрания клубов

Формат БЕТСИТИ Кубка России будет изменен по образцу проекта Кубка РПЛ.

Как пишет «РБ Спорт», на общем собрании клубов РПЛ было принято несколько решений:

– предстоящего сезона пройдет по формуле Кубка РПЛ;

– Представители Премьер-лиги войдут в рабочую группу по реформе Кубка страны;

– Переговоры по распределению денег от проведения Кубка (а организаторы Кубка РПЛ привлекли хорошие деньги) продолжатся;

– распределение доходов от коммерческих доходов РПЛ между клубами – в пропорции 50/50: первая часть в зависимости от занятого места, вторая – в равных долях.