Бувач о Майсторовиче: «Один из лучших молодых защитников Европы. Он выбрал «Динамо», несмотря на интерес европейских топ-клубов»

Желько Бувач назвал Милана Майсторовича одним из лучших молодых защитников Европы.
«Милан – один из лучших молодых защитников Европы.
Несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов, он выбрал нас, потому что мы особенно пристально наблюдали за ним.
И потому что именно в «Динамо» молодые футболисты получают наибольшие возможности для прогресса», – сообщил заместитель генерального директора клуба по спорту.
«Динамо» подписало 17-летнего защитника «Войводины» Майсторовича. Он перейдет в феврале