Бувач о Майсторовиче: «Один из лучших молодых защитников Европы. Он выбрал «Динамо», несмотря на интерес европейских топ-клубов»

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Желько Бувач назвал Милана Майсторовича одним из лучших молодых защитников Европы. 

«Милан – один из лучших молодых защитников Европы.

Несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов, он выбрал нас, потому что мы особенно пристально наблюдали за ним.

И потому что именно в «Динамо» молодые футболисты получают наибольшие возможности для прогресса», – сообщил заместитель генерального директора клуба по спорту.

«Динамо» подписало 17-летнего защитника «Войводины» Майсторовича. Он перейдет в феврале

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