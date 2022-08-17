«Кого волнует «МЮ», когда есть «Крумкачы»? На 1-м месте в лиге, больше трофеев в этом сезоне». Минский клуб ответил на шутку Маска

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«Крумкачы» ответили на шутку Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед». 

Ранее бизнесмен написал в соцсети: «Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите». Позже он объяснил, что это была шутка.

«Кого волнует «Манчестер Юнайтед», когда есть «Крумкачы»? Из Беларуси. Где? Беларусь! И на 1-м месте в лиге.

Больше трофеев, чем у «Юнайтед» в этом сезоне», – говорится в комментарии минского клуба. 

«Крумкачы» занимают 1-е место в зоне Минск 3-го дивизиона Беларуси. Команда набрала 26 очков после 10 матчей.

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