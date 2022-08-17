«Кого волнует «МЮ», когда есть «Крумкачы»? На 1-м месте в лиге, больше трофеев в этом сезоне». Минский клуб ответил на шутку Маска

«Крумкачы» ответили на шутку Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед».
Ранее бизнесмен написал в соцсети: «Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите». Позже он объяснил, что это была шутка.
«Кого волнует «Манчестер Юнайтед», когда есть «Крумкачы»? Из Беларуси. Где? Беларусь! И на 1-м месте в лиге.
Больше трофеев, чем у «Юнайтед» в этом сезоне», – говорится в комментарии минского клуба.
«Крумкачы» занимают 1-е место в зоне Минск 3-го дивизиона Беларуси. Команда набрала 26 очков после 10 матчей.