«Кого волнует «МЮ», когда есть «Крумкачы»? На 1-м месте в лиге, больше трофеев в этом сезоне». Минский клуб ответил на шутку Маска

«Крумкачы» ответили на шутку Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее бизнесмен написал в соцсети: «Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите». Позже он объяснил, что это была шутка.

«Кого волнует , когда есть ? Из Беларуси. Где? Беларусь! И на 1-м месте в лиге.

Больше трофеев, чем у «Юнайтед» в этом сезоне», – говорится в комментарии минского клуба.

«Крумкачы» занимают 1-е место в зоне Минск 3-го дивизиона Беларуси. Команда набрала 26 очков после 10 матчей.