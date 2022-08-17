«МЮ» предлагает «Боруссии» 15 млн евро за Менье. Уан-Биссаку за 10 млн фунтов готов купить «Пэлас»

Защитник Дортмунд Тома Менье может продолжить карьеру в .

По данным The Telegraph, вариант с подписанием бельгийца рассматривает .

Манкунианцы надеются отправить в аренду или продать ( готов заплатить 10 млн фунтов), и Менье может его заменить.

За 30-летнего футболиста «Юнайтед» дает 15 млн евро, хотя официальное предложение немецкому клубу пока направлено не было.

В прошлом сезоне Менье провел 17 матчей в Бундеслиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.