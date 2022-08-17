FA предлагает создать компенсационный фонд для рабочих-мигрантов, пострадавших на объектах ЧМ в Катаре

ассоциация Англии (FA) продвигает идею создания компенсационного фонда рабочим-мигрантам в Катаре.

FA обсуждает вопрос о компенсации пострадавшим рабочим в разговорах на высоком уровне с другими национальными футбольными ассоциациями, сообщает The Athletic.

Английская ассоциация наряду с федерациями Нидерландов, Германии, Швеции и Норвегии входит в рабочую группу УЕФА, которая в июне посетила Катар. Тогда группа настаивала на создании центра для рабочих-мигрантов, где любые работники, чьи права были нарушены, могли бы получить убежище и юридическую поддержку.

Ранее неоднократно появлялись сообщения, что на объектах чемпионата мира нарушались права рабочих-мигрантов, что приводило к переработкам, травмам и смертям.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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