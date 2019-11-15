Венгер выиграл больше всех матчей в АПЛ в 2010-е, Моуринью – 3-й, Клопп и Пеп – в топ-5

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер одержал больше всего побед в АПЛ за последнее десятилетие среди тренеров.

70-летний специалист, покинувший лондонский клуб в мае 2018 года, остановился на отметке 179 побед за данный период.

Француз опередил Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм»), у которого 132 победы, и Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»), одержавшего 110 побед.

Следом идут Юрген Клопп («Ливерпуль», 104 победы), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», 100 побед) и Брендан Роджерс («Суонси», «Ливерпуль», «Лестер», 93 победы).

Венгер также лидирует по количеству набранных очков в АПЛ за последнее десятилетие – 608.

Второе место в рейтинге занял Почеттино (457), третье – Моуринью (376). Далее идут Клопп (351), Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», 326), Роджерс (325), Тони Пулис (321) и Гвардиола (317).

По среднему показателю набранных очков в Премьер-лиге лидером является Гвардиола.

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