Венгер выиграл больше всех матчей в АПЛ в 2010-е, Моуринью – 3-й, Клопп и Пеп – в топ-5

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер одержал больше всего побед в АПЛ за последнее десятилетие среди тренеров.
70-летний специалист, покинувший лондонский клуб в мае 2018 года, остановился на отметке 179 побед за данный период.
Француз опередил Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм»), у которого 132 победы, и Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»), одержавшего 110 побед.
Следом идут Юрген Клопп («Ливерпуль», 104 победы), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», 100 побед) и Брендан Роджерс («Суонси», «Ливерпуль», «Лестер», 93 победы).
Венгер также лидирует по количеству набранных очков в АПЛ за последнее десятилетие – 608.
Второе место в рейтинге занял Почеттино (457), третье – Моуринью (376). Далее идут Клопп (351), Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», 326), Роджерс (325), Тони Пулис (321) и Гвардиола (317).
По среднему показателю набранных очков в Премьер-лиге лидером является Гвардиола.