Миранчук пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок

Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука.
Полузащитник был заменен в перерыве дебютного матча за «Торино» против «Монцы» (2:1), в котором он забил гол, из-за дискомфорта в задней поверхности бедра.
«У Алексея растяжение связок из-за того, что во время игры он неаккуратно потянулся за мячом. Срок его восстановления 2-3 недели.
Пока игрок полностью не восстановится, на поле не выйдет», – сказал агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы Миранчука в Италии.
Статистика 26-летнего хавбека сборной России доступна здесь.
Миранчук – король дебютов! Забил в первом же матче за «Торино», хотя перешел только 2 дня назад