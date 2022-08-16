Миранчук пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок

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Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука

Полузащитник был заменен в перерыве дебютного матча за «Торино» против «Монцы» (2:1), в котором он забил гол, из-за дискомфорта в задней поверхности бедра.

«У Алексея растяжение связок из-за того, что во время игры он неаккуратно потянулся за мячом. Срок его восстановления 2-3 недели.

Пока игрок полностью не восстановится, на поле не выйдет», – сказал агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы Миранчука в Италии. 

Статистика 26-летнего хавбека сборной России доступна здесь.

Миранчук – король дебютов! Забил в первом же матче за «Торино», хотя перешел только 2 дня назад

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