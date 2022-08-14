Миранчук о голе в дебютной игре за «Торино»: «О таком можно мечтать. Я только три дня в команде»

высказался о своем дебюте за .

Хавбек забил гол в матче 1-го тура Серии А с «Монцей» (2:1).

«Эмоции – самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я, считай, только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки.

О том, что буду играть, узнал вчера. Выйти и сразу забить – я очень этому рад! Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность. Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас», – сказал Миранчук в эфире «Коммент.Шоу».

Миранчук – король дебютов! Забил в первом же матче за «Торино», хотя перешел только 2 дня назад