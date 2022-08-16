Лидс Юнайтед — Челси прогноз на матч 21 августа АПЛ, прогноз на футбольный матч

В третьем туре английской Премьер-лиги «Лидс» на своем поле будет принимать лондонский «Челси». Если судить по прошлому сезону, то это команды с разных полюсов турнирной таблицы. «Синие» одно время вели борьбу даже за чемпионство, но потом не выдержали гонки с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» и остались третьими. «Лидс» же занял четвертое место, но с конца. До последнего тура команда боролась за выживание и теперь продолжает выступление в Премьер-лиге. Проблемы «Челси» возникли в конце зимы, когда Роман Абрамович вынужден был продать клуб, попав под санкции. Когда приходится думать о том, как вообще добираться на матчи, уже не до самой игры. Межсезонье добавило новых проблем, и Томасу Тухелю не позавидуешь. Каким получится выезд в Лидс, посмотрим в трансляции со стадиона «Элланд Роуд», начало матча в 16:00 по московскому времени.

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«Лидс Юнайтед» (Лидс)

В прошлом сезоне команду возглавил американец Джесси Марш. Он выходец из системы Рэд Булл, хорошо зарекомендовал себя в Зальцбурге, но не очень у него получилось в Лейпциге. Переехав в Англию, он смог избежать со своей новой командой вылета, и теперь болельщики с надеждой смотрят на новый сезон и ни в коем случае не хотят тратить нервные клетки, как это было раньше. Наверняка «Лидс» ждет более счастливая судьба. Об этом говорят и трансферы. Да, с одной стороны, ушел в «Барселону» бразилец Рафинья. Причем изначально он должен был стать «аристократом». С другой, есть ряд приобретений, которые могут выстрелить в этом сезоне.

Самое большое из них — покупка американского полузащитника Брендена Аронсона из РБ «Зальцбург» почти за 33 миллиона евро. Из той же команды пришел защитник датчанин Расмус Кристенсен, у «Лейпцига» приобретен полузащитник Тайлер Адамс, у «Фейеноорда» игрок того же амплуа колумбиец Луис Синистерра. Из «Баварии» перешел испанец Марк Рока. Обратим внимание, все это футболисты 21-23 лет. Они вполне могут стать будущим «Лидса», ну, или повторить судьбу Рафиньи. Шансы у каждого из них наверняка будут. Жалеть можно и о переходе в «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Но за двух этих футболистов «белые» выручили более ста миллионов евро.

В первом туре подопечные Джесси Марша одержали победу над «Вулверхэмптоном» на своем поле 2 : 1, причем им пришлось отыгрываться по ходу встречи. Выигрыш на старте должен придать уверенности команде. Некоторые новички уже вышли на поле и неплохо себя зарекомендовали. Во втором туре «Лидс» играл в Саутгемптоне и вел в матче с хозяевами до 81-й минуты, но в итоге ничья 2 : 2 и теперь понятно, что легкой прогулки у «Челси» не будет. «Лидс» очень хорошо подготовился к сезону и даст бой гостям.

«Челси» (Лондон)

В межсезонье многие таблоиды заостряли внимание на недопонимании между главным тренером «аристократов» и руководством команды. Томас Тухель хотел, чтобы были удовлетворены его запросы по новым игрокам, если команда хочет стать вровень с лидерами чемпионата. Но если судить по именам, то у «Челси» две существенные потери. Ромелу Лукаку перешел на правах аренды в миланский «Интер». Учитывая, что у Тухеля он играл мало, не такая уж это и потеря. Защитник Антонио Рюдигер на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал», но о расставании с игроком было известно заранее.

Зато сделаны интересные приобретения. Из «Брайтона» перешел молодой испанский защитник Марк Кукурелья. Его удалось перехватить у «Манчестер Сити». Из «Сити» же перешел нападающий Рахим Стерлинг, в защиту сделано отличное приобретение в лице Калиду Кулибали из «Наполи». Есть еще несколько менее масштабных трансферов. Пока «Челси» больше тратит, чем зарабатывает. Будем наблюдать, как скажется это по ходу сезона.

В первом матче чемпионата «синие» гостили в Ливерпуле у «Эвертона». Все упомянутые новички появились в составе команды. По ходу встречи гости владели заметным преимуществом по всем показателям, но вылилось это всего в один мяч забитый с пенальти Жоржиньо в компенсированное к первому тайму время. Во второму туре «Челси» ждало еще более серьезное испытание, к ним в гости приехал «Тоттенхэм», которому некоторые прочат борьбу за чемпионский титул. Серьезная борьба была не только на поле, Повздорили между собой Томас Тухель и Антонио Конте. Оба получили по красной карточке, а их команды закончили матч боевой ничьей 2 : 2. В Лидсе главного тренера у «Челси» на скамейке не будет.

Прогноз на матч «Лидс Юнайтед» — «Челси»

Первый матч команды сыграли в 1927 году. «Лидс» тогда на своем поле разгромил «Челси» 5 : 0. С тех пор было проведено 106 встреч, и небольшое преимущество в них на стороне хозяев предстоящего матча — 39 побед. «Аристократы» выигрывали 37 раз, и в 30 случаях была зафиксирована ничья. «Лидс» побеждал в основном во времена своего расцвета, все-таки команда трижды в своей истории брала титул чемпиона. Последняя победа датирована далеким 2002 годом. Предлагаем вашему вниманию результаты последних матчей.

19.12.2012, «Лидс Юнайтед» — «Челси» — 1 : 5;

05.12.2020, «Челси» — «Лидс Юнайтед» — 3 : 1;

13.03.2021, «Лидс Юнайтед» — «Челси» — 0 : 0;

11.12.2021, «Челси» — «Лидс Юнайтед» — 3 : 2;

11.05.2022, «Лидс Юнайтед» — «Челси» — 0 : 3.

Неудивительно, что букмекеры в предстоящем матче считают фаворитами гостей. Прошлые заслуги дают о себе знать. «Винлайн» предлагает на победу гостей коэффициент 1,58, в то время как успех хозяев оценивается коэффициентом 5,60. Коэффициент на ничью — 4,30. Если «синие» хотят всерьез думать о битве за титул, то команды уровня «Лидса» они должны проходить безоговорочно. Ставим на победу гостей с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть Лидс – Челси

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