Фанаты «МЮ» выступили против Глейзеров: «0:4 с «Брентфордом» – унижение для болельщиков, это кульминация долгосрочного развития клуба. Требуем срочных и радикальных перемен»

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Организация болельщиков «Манчестер Юнайтед» MUST выступила против семьи Глейзеров.

Manchester United Supporters’ Trust выступила с заявлением после поражения клуба от «Брентфорда» во 2-м туре АПЛ (0:4).

«Обычно мы не комментируем матчи, но экстраординарные времена требуют другого подхода…

То, чему мы стали свидетелями, является позором – нет, унижением – для болельщиков «Манчестер Юнайтед». И все же во многих отношениях это не было неожиданностью. Это похоже на кульминацию долгосрочного направления развития клуба.

MUST возлагает ответственность за эту новую низшую точку в нашем десятилетии упадка в первую очередь на владельцев клуба. Сэр Алекс [Фергюсон] замазал трещины, но с 2013 года последствия действий наших владельцев стали очевидны.

От имени болельщиков «Манчестер Юнайтед» во всем мире мы требуем срочных и радикальных перемен. И мы, как фанаты, – все мы – должны держаться вместе. Единство болельщиков, единым голосом обращенное к владельцам и клубу, сейчас необходимо как никогда.

Наконец, как показали болельщики на стадионе, мы всегда будем поддерживать футболку клуба. Поддерживать команду и защищать клуб. Наш флаг – глубочайшего красного цвета, и мы никогда не умрем», – говорится в заявлении MUST.

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