Фанаты «МЮ» протестовали против Глейзеров перед матчем с «Брайтоном» у «Олд Траффорд»

Фанаты вновь протестовали против владельцев клуба.

Группа болельщиков перед матчем с несла баннер и призывала семью Глейзеров продать клуб. Недовольные фанаты прошли маршем до «Олд Траффорд», в результате чего клубный магазин был вынужден закрыться за час до начала игры.

Фанаты несли баннер с надписью «Борьба с жадностью – Борьба за «Юнайтед» – Борьба с Глейзерами» и скандировали: «Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли! Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли!»

Напомним, Глейзеры владеют «Манчестер Юнайтед» с 2005 года.

Глейзеры выплатили себе 11 млн фунтов из бюджета «Юнайтед». Так делают только они, и это бесит фанатов