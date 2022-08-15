Промес о 1-м месте «Спартака»: «Начинает напоминать мне о времени, когда мы стали чемпионами. Не зазнаемся и работаем»

высказался о первом месте в таблице Мир РПЛ.

Полузащитник красно-белых дал комментарий после победы над «Сочи» (3:0) в игре пятого тура.

– Квинси, с победой, она уже четвертая подряд. «Спартак» сейчас не остановить?

– Именно сейчас получается так, что мы одержали четыре победы подряд. Но впереди почти полный сезон, и важно бережно хранить этот настрой. Во всех матчах нам будет непросто.

Мы показали, на что способны. Но нужны быть готовыми к каждому сопернику в каждом туре. Четвертая победа кряду – это здорово. Мы в хорошей форме.

– Это твои первые голы в ворота «Сочи». В РПЛ почти не осталось команд, которым ты еще не забивал.

– Интересно. А кому я еще не забивал? «Нижний Новгород»? Ну, пусть будут внимательнее (смеется). Хорошая статистика.

Но, как я уже сказал, важнее наш общий успех, четвертый подряд. Мы на первом месте в таблице, и это начинает напоминать мне о том времени, когда мы стали чемпионами.

Но об этом говорить слишком рано. Нужно просто порадоваться и продолжать готовиться.

Впереди долгий год. Приятно, что сейчас все складывается как надо, потому что мы прошли через непростые моменты.

И я как никто другой знаю, что только кропотливый труд может оставить тебя на вершине. Так не зазнаемся и продолжаем работать, – сказал Промес.

Абаскаль заново раскрыл Промеса. Нападение – его тайная позиция, там он превращается в супергероя