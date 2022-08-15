Джикия о лидерстве «Спартака»: «Не хочу делать преждевременные выводы. Обсудим это в конце чемпионата»

Защитник высказался о победе над «Сочи» (3:0) в матче Мир .

«Со здоровьем все в порядке, сегодня вышел в стартовом составе, отыграл 86 минут. Заменили, когда счет был уже 3:0, чтобы в концовке не случилось чего, все-таки много пропустил.

Не хочу делать преждевременные выводы, прошел только пятый тур. Перед каждым сезоном хочется начать чемпионат хорошо, сейчас это получается, но давайте обсудим это в конце.

То, что Промес так здорово выглядит в первых турах, не может меня не радовать. Пусть продолжает в том же духе, мы будем ему помогать в этом.

Судья давал бороться? Работу арбитров не комментирую, но в целом я любитель в кого-нибудь воткнуться. Тяжело эту грань держать, в матче с «Сочи» все было в порядке.

Пара с Литвиновым? Каким будет оптимальное сочетание в центре обороны, решать будет тренер. Могу лишь сказать, что все ребята готовятся, тренируются, ждут своего шанса.

«Сочи» – тяжелый соперник, матчи с ним всегда складываются тяжело. Поэтому победа 3:0 прибавляет эмоции. Рады, что сыграли на ноль, отдельная благодарность за это Селихову. Безусловно, для нас принципиальный соперник», – сказал Джикия.

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