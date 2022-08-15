Клейменов о Fan ID: «Закон подписан, не вижу оснований для отмены. С незнакомцем я на футбол не пойду»

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Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов высказал позицию по Fan ID.

«Fan ID? Я всегда за переговоры! Ситуация неоднозначная. Атмосфера без фанатской трибуны стала иной. Их сильно не хватает.

Аргументы болельщиков понятны, конечно же. Но решение уже принято, закон подписан. Если честно, я не вижу никаких оснований для того, чтобы его отменили.

Я и моя жена с сыном оформит этот документ. Да, это займет времени, но мы уделим его. С незнакомцем я на футбол не пойду», – сказал член совета директоров Первого канала.

Новая акция фанатов «Зенита» против Fan ID – на этот раз с отсылкой к «Достучаться до небес»

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