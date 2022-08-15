Тренер «Оренбурга» Личка об 1:0 с «Торпедо»: «Могли выиграть 3:0, с последним пасом и ударом надо прибавлять»

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Главный тренер «Оренбурга» подвел итоги матча Мир РПЛ с «Торпедо» (1:0).

«Первый тайм мы играли не быстро, в первые минуты могли выходить с мячом более спокойно. Потом успокоились, и комбинации стали получаться. Но важно забивать, а мы не решали ситуации и, можно сказать, нам повезло, что Воробьеву дали время пробить. В штрафной надо уметь бить в касание и попадать в ворота. Надо улучшать финальную фазу атаки.

В целом команда показывала хорошую игру, создавала моменты, искали мячи между линиями, на фланге, не боялись играть один в один, но с последним решением, пасом, ударом надо прибавлять. При всем уважении к сопернику, сегодня мы могли выиграть 3:0, спокойно закрыть игру и еще больше порадовать болельщиков», – сказал Марцел Личка.

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