Бородюк о 0:1 с «Оренбургом»: «Ключевой момент – удаление. Играть вдесятером в РПЛ тяжело»

Главный тренер подвел итоги матча Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

⁃ Сегодня получилась сложная игра вдесятером. Надо посмотреть эпизод с красной карточкой, как это произошло. На мой взгляд, это был ключевой момент всего матча.

Результат, конечно, неудовлетворительный. Где-то до удаления играли достаточно хорошо, в каких-то единоборствах в середине поля проигрывали – это плохо. Наверное, поражение в целом закономерное, так как играть вдесятером на уровне тяжело.

Ребята очень старались. Были у нас подходы, два момента, эпизод, когда Турищев мог забить… Не знаю, как сложился бы матч дальше. У было больше моментов. Но запоминается только результат, он на табло. Проиграли, значит, проиграли.

⁃ В целом довольны ли вы игрой команды?

⁃ Оценивать игру команды можно в полном составе, в неполном – учитываются уже другие моменты. Необязательное удаление, плюс все вот так сложилось… Комментировать после проигрыша всегда очень сложно.

⁃ Вы готовы идти дальше с командой?

⁃ С командой я готов идти куда угодно. У нас есть девиз, что мы побеждаем и проигрываем все вместе. Я не отделяю себя от команды. Ребята, повторюсь, очень старались, и никогда публично я не скажу что-то негативное про них. Внутри команды мы, конечно, поговорим.

⁃ Есть ли уже первичная информация про характер повреждения Ботнаря?

⁃ Пока нет такой информации, нужно делать томографию, – сказал .