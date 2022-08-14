Квинси Промес: «Спартак» медленно играл в 1-м тайме, но сделал работу над ошибками и заиграл агрессивно»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Сочи» в 5-м туре Мир РПЛ (3:0).
«В первом тайме мы играли медленно и не так часто прессинговали.
Во втором тайме мы стали играть агрессивно, и даже посмотрите наш первый гол, он стал результатом нашего хорошего прессинга на чужой половине поля, так что сделали работу над ошибками.
Мы идем от игры к игре. Нужно хорошо подготовиться к матчу и продолжать удивлять соперника», – сказал полузащитник.
Промес лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ после дубля «Сочи». У него 8 (6+2) очков по «гол+пас» – больше всех в лиге