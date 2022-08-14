Квинси Промес: «Спартак» медленно играл в 1-м тайме, но сделал работу над ошибками и заиграл агрессивно»

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Хавбек «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Сочи» в 5-м туре Мир РПЛ (3:0).

«В первом тайме мы играли медленно и не так часто прессинговали.

Во втором тайме мы стали играть агрессивно, и даже посмотрите наш первый гол, он стал результатом нашего хорошего прессинга на чужой половине поля, так что сделали работу над ошибками.

Мы идем от игры к игре. Нужно хорошо подготовиться к матчу и продолжать удивлять соперника», – сказал полузащитник.

Промес лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ после дубля «Сочи». У него 8 (6+2) очков по «гол+пас» – больше всех в лиге

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