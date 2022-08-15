Клейменов о возможном уходе Федуна из «Спартака»: «Если будут перемены, значит, так надо»

высказался о возможном уходе с поста президента «Спартака».

«Я точно не комментирую то, что происходит в жизни Леонида Арнольдовича [Федуна]. Готов ли я остаться в совете директоров, если он уйдет? Слушайте, если предложите остаться, останусь. Я сделаю то, что лучше для команды. Давайте наберемся терпения. Если будут происходить какие-то перемены, значит, так надо.

Исходя из того, что мы видим на поле, перемены к лучшему. Команда здорово выходит из обороны, бьется. Команда проявила себя сегодня приятно. Я в совете директоров всего год. Мы собираемся, чтобы обсудить, одобрить, поддержать или не поддержать какие-то решения. Оперативное управление – на тренерском штабе и генеральном директоре.

Продажа стадиона? Меня не уполномочивали делать какие-то заявления. Я никогда не претендовал. Если мне будет поручено делать какие-то заявления – пожалуйста. Генеральный директор вполне открытый человек и всегда отвечает на вопросы.

Я говорю так, будто уже ушел? Нет, вы что. В нашей жизни все временно, но «Спартак» я любил, люблю и буду любить. То, что «Спартака» в моей жизни не будет в прошедшем времени, – это точно. Несмотря на то, какое место я занимаю в его жизни», – сказал член совета директоров «Спартака».

Прекрасный «Спартак» будущего. Каким клуб может быть без Федуна?