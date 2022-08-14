Абаскаль о 3:0 с «Сочи»: «Я очень люблю футбол за такие эмоции. Это касается не только голов»

остался доволен игрой в матче против (3:0).

«Это был наш план на игру, мы хотели отдать им мяч, чтобы они чаще раскрывались. Они очень хорошо обороняются в низком блоке и после этого переходят в атаку.

Мы спокойно справлялись с их атаками и постепенно завоевывали инициативу. Я очень рад, что мы не пропустили во втором матче подряд. Я очень люблю футбол за то, что он дарит такие эмоции. Это касается не только голов, но и удачных действий в защите, один на один.

«Спартак» может держать концентрацию и идти вперед», – сказал главный тренер красно-белых.

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