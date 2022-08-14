Юран может возглавить «Урал». Иванов сообщил, что нового тренера объявят завтра

может вскоре вернуться к работе в Мир .

Бывший тренер «Химок» возглавит , утверждает Ural Mash. Контракт с 53-летним специалистом подпишут в начале следующей недели.

Президент екатеринбуржцев прокомментировал эту информацию.

«Ну чего вы все звоните? Бежите впереди паровоза. Я вам сейчас ничего не скажу. Без комментариев. Завтра все объявим», – заявил Иванов «Спорт-Экспрессу».

Ранее «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, который возглавлял команду с августа прошлого года. Юран недавно был уволен из «Химок».