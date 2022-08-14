Славиша Йоканович: «Знаю, что дерби со «Спартаком» – очень важная игра для «Динамо». Думаю, сумеем хорошо подготовиться»

Главный тренер высказался в преддверии матча со «Спартаком».

Игра 6-го тура Мир пройдет 20 августа.

— В следующей игре команде предстоит дерби со «Спартаком». Чувствуете ли вы дополнительное давление и понимаете ли принципиальность матча?

— Я знаю, что дерби со «Спартаком» – это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление – это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби.

У нас есть время проанализировать игру , который является хорошей командой. Думаю, мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову, – сказал .