Славиша Йоканович: «Знаю, что дерби со «Спартаком» – очень важная игра для «Динамо». Думаю, сумеем хорошо подготовиться»

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Главный тренер «Динамо» высказался в преддверии матча со «Спартаком».

Игра 6-го тура Мир РПЛ пройдет 20 августа.

— В следующей игре команде предстоит дерби со «Спартаком». Чувствуете ли вы дополнительное давление и понимаете ли принципиальность матча?

— Я знаю, что дерби со «Спартаком» – это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление – это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби.

У нас есть время проанализировать игру «Спартака», который является хорошей командой. Думаю, мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову, – сказал Славиша Йоканович.

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