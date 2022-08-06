Промес с 6 очками лидирует по системе «гол+пас» в Мир РПЛ, опережая Смолова и Сперцяна

Квинси Промес – лидер Мир РПЛ по системе «гол+пас».
30-летний полузащитник «Спартака» открыл счет на 27-й минуте сегодняшнего матча с «Уралом» (1:0, первый тайм), точно пробив из штрафной после передачи, сделанной нападающим Александром Соболевым.
В активе Промеса 4 гола и 2 результативные передачи в чемпионате. Игрок из Нидерландов обошел нападающего «Динамо» Федора Смолова и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. В активе этих футболистов по 5 (4+1) очков по системе «гол+пас», но их команды еще не выходили на поле в рамках 4-го тура.
Подробную статистику Промеса можно посмотреть здесь.
Подробную статистику Промеса можно посмотреть здесь.
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