Промес с 6 очками лидирует по системе «гол+пас» в Мир РПЛ, опережая Смолова и Сперцяна

– лидер Мир РПЛ по системе «гол+пас».

30-летний полузащитник открыл счет на 27-й минуте сегодняшнего матча с (1:0, первый тайм), точно пробив из штрафной после передачи, сделанной нападающим Александром Соболевым.

В активе Промеса 4 гола и 2 результативные передачи в чемпионате. Игрок из Нидерландов обошел нападающего и хавбека . В активе этих футболистов по 5 (4+1) очков по системе «гол+пас», но их команды еще не выходили на поле в рамках 4-го тура.

Подробную статистику Промеса можно посмотреть здесь.

Подробную статистику Промеса можно посмотреть здесь.

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