Индзаги о победном голе на 95-й минуте в игре с «Лечче»: «Такая команда, как «Интер», должна решать исход раньше»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с (2:1).

«Мы всем сердцем хотели одержать победу, команда верила в нее до конца, и это самый позитивный сегодня момент. Ребята – молодцы, но мы должны проанализировать, почему вырвали три очка лишь на 95-й минуте.

[о победном голе Думфриса, вышедшего на 67-й минуте] У меня есть несколько вариантов усиления по ходу матча, и те, кто вышли на замену, сыграли очень хорошо. В конечном итоге мы завершали матч с четырьмя форвардами.

Ребята – молодцы, они всегда верят в победу, но очевидно, что такая команда, как «Интер», должна решать исход раньше», – сказал .