Давид Де Хеа: «Я стоил «МЮ» трех очков. Плохая игра с моей стороны»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Брентфорд Футбол

Давид Де Хеа взял на себя вину за поражение «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» во 2-м туре АПЛ разгромно уступил «Брентфорду» (0:4).

«Сегодня я просто беру на себя ответственность. Думаю, я стоил трех очков своей команде. Плохая игра с моей стороны. После первой ошибки, а затем и второй, моим одноклубникам было очень трудно.

Сейчас тяжело каждый раз, когда мы пропускаем гол. Я должен был отразить первый удар. Если бы я это сделал, результат был бы другим», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

Кошмарная ошибка Де Хеа: нелепо пропустил под собой и запустил страдания «МЮ» 😱  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные