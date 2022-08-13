Давид Де Хеа: «Я стоил «МЮ» трех очков. Плохая игра с моей стороны»

взял на себя вину за поражение «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» во 2-м туре разгромно уступил (0:4).

«Сегодня я просто беру на себя ответственность. Думаю, я стоил трех очков своей команде. Плохая игра с моей стороны. После первой ошибки, а затем и второй, моим одноклубникам было очень трудно.

Сейчас тяжело каждый раз, когда мы пропускаем гол. Я должен был отразить первый удар. Если бы я это сделал, результат был бы другим», – сказал вратарь .

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