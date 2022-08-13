Давид Де Хеа: «Я стоил «МЮ» трех очков. Плохая игра с моей стороны»

Давид Де Хеа взял на себя вину за поражение «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» во 2-м туре АПЛ разгромно уступил «Брентфорду» (0:4).
«Сегодня я просто беру на себя ответственность. Думаю, я стоил трех очков своей команде. Плохая игра с моей стороны. После первой ошибки, а затем и второй, моим одноклубникам было очень трудно.
Сейчас тяжело каждый раз, когда мы пропускаем гол. Я должен был отразить первый удар. Если бы я это сделал, результат был бы другим», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».
Кошмарная ошибка Де Хеа: нелепо пропустил под собой и запустил страдания «МЮ» 😱