Де Хеа готов остаться в «МЮ» до конца карьеры: «Сделаю это, если позволят. Надеюсь, сможем взять трофей до моего ухода»

заявил, что готов остаться в до конца карьеры.

«Да, если это возможно, то конечно. Я был бы счастлив выступать здесь так долго, как захочет клуб. Если мне позволят остаться в «МЮ», то я, конечно, сделаю это. Мне очень комфортно, я очень счастлив. Надеюсь, до моего ухода мы сможем выиграть какой-то трофей», – сказал вратарь.

Также испанец сказал, что не жалеет о срыве трансфера в «Реал».

«Я не возражаю против разговора об этом. Я думаю только о «Манчестер Юнайтед». Это мой дом, мне очень хорошо здесь. Играть в «МЮ» – это привилегия, честь. Переход в «Манчестер Юнайтед» – одно из лучших событий моей жизни», – поделился Де Хеа.

Срок действующего контракта голкипера с «МЮ» истекает летом 2023 года. В него включена опция продления еще на сезон.