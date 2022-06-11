Оливер Бирхофф: «Отношение к ЛГБТ в Катаре неприемлемо. Критерии выбора хозяина ЧМ должны быть связаны с правами человека»

Менеджер сборной недоволен отношением к ЛГБТ в Катаре.

«Отношение к гомосексуалистам [в Катаре] абсолютно неприемлемо. Это совершенно не соответствует моим убеждениям.

По каким критериям выбирает хозяина чемпионата мира? Право на проведение турнира – самое мощное оружие, чтобы подтолкнуть к необходимым изменениям.

Но эти изменения должны произойти до выбора хозяина ЧМ, а не после, иначе у нас больше не будет рычагов для давления. Критерии выбора должны быть тесно связаны с вопросами прав человека», – заявил .

Эмир Катара об ЛГБТ-фанатах на ЧМ-2022: «Мы рады всем. Но мы ожидаем, что люди будут уважать нашу культуру»

Три катарских отеля из 69 отказались принимать гостей-геев на ЧМ-2022. 33 – не имеют возражений